Stockholm (www.fondscheck.de) - Nordea Asset Management (NAM) erhielt von MainStreet Partners, einem in London ansässigen Unternehmen für ESG-Beratung und Portfolio-Analyse, einen der ESG Champions Awards 2022: Der Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund (ISIN LU2257592431/ WKN A2QHUQ) wurde als "Bester sozialer Themenfonds" ausgezeichnet, so Nordea Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

