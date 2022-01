Nel - thyssenkrupp nucera, bisher unter Uhde Chlorine Engineers bekannt, konkurrieren miteinander mit ihren Elektrolyseuren am Markt. Der Thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001) Konzern wird wahrscheinlich in diesem Jahr seine Wasserstofftochter an die Börse bringen - zur Wachstumsfinanzierung. Und dann stehen sich die beiden "Pure Player" gegenüber: NEL Asa (ISIN: NO0010081235 vs. thyssenkrupp nucera. Wie viel ist die Thyssen-Tochter "wert"? Was bringen die direkten Wettbewerber "in die Waagschale"? Welcher Wert ist das bessere Investment? Schwierig zu entscheiden, wenn man nicht mal die Konditionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...