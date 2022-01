HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat das Kursziel für Hypoport von 160 auf 270 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Finanzdienstleister habe die Erwartungen in puncto Kreditplattform übertroffen, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erwartungen des Vorstands an das Versicherungsgeschäft seien jedoch zu ambitioniert./edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2022 / 08:27 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2022 / 08:27 / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0005493365