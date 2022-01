DAX-Neuling PUMA trotzt Lieferkettenproblemen

Werbung



Der Sportartikelhersteller veröffentlichte am Donnerstag vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021



Wie der börsennotierte Hersteller von Sportartikeln PUMA SE am Donnerstag in seinen vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 bekanntgab, erzielte man 2021 sowohl hinsichtlich des Umsatzes, wie auch des operativen Gewinnes vor Zinsen und Steuern (EBIT) das beste Ergebnis der bisherigen Unternehmensgeschichte. So stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um ca. 32% auf rund 6,81 Milliarden Euro. Beachtlich ist ebenso das Wachstum des EBITs von 209 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2020 auf 557 Millionen Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr.



PUMA kämpft wie die gesamte Branche mit enormen Problemen, verursacht durch Engpässe bei Lieferketten und mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie. So mussten beispielsweise pandemiebedingt Produktionsstätten in Asien zeitweise schließen. Dennoch konnte der DAX©-Neuling von einer starken weltweiten Nachfrage profitieren.

Ein Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr wird nach Firmenangaben gemeinsam mit dem Jahresabschluss am 3. Februar veröffentlicht.





Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?