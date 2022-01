Eine vielleicht wenn auch nur kurzfristige Entspannung am Anleihemarkt sorgt nach einigen verlustreichen Tagen heute zumindest mal für gute Stimmung auf dem Börsenparkett. So kann auch der Deutsche Aktienindex seine gestern erzielten Gewinne nicht nur verteidigen, sondern sogar noch ein paar Punkte drauflegen. Damit rückt auch wieder die 16.000er Marke in greifbare Nähe, an der diesmal eine Entscheidung für die Bullen fallen könnte. Geholfen hat in jedem Fall die Zinssenkung der chinesischen Notenbank. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...