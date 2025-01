DJ MARKT USA/Technologiewerte vor leichter Erholung

Nach den heftigen Vortagesverlusten im Technologiesektor dürfte die Wall Street mit leichten Aufschlägen in den Dienstag gehen. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen freundlichen Handelsbeginn am Kassamarkt schließen, wobei die technologielastige Nasdaq etwas deutlicher zulegen dürfte. Die Vortagesabschläge dürften hier jedoch zunächst nicht wettgemacht werden. Der Schock für die Technologiebranche in Sachen KI durch die Billigkonkurrenz durch Deepseek aus China hat zumindest etwas an Schrecken verloren.

Bereits am Vortag war klar ersichtlich gewesen, dass es keinen marktbreiten Abverkauf gegeben hatte. "Die Technologiebranche ist vom Gesamtmarkt komplett isoliert worden", sagt ein Händler. KI werde sich durchsetzen, aber möglicherweise zu niedrigeren Kosten. Das seien keine guten Aussichten für die Branchenriesen, aber durchaus positive für die breitere Wirtschaft, heißt es dazu im Handel. "Es ist schwierig zu wissen, wie man genau mit KI Geld verdient. Dies könnte der erste Tag von viel mehr Schmerz sein", sagt Hedgefondsverwalter Mike Ogborne von Ogborne Capital Management, der Nvidia-Positionen hält, mit Blick auf den Vortag. Nvidia erholen sich leicht nach dem 17-prozentigen Vortagesabsturz um 5,1 Prozent vorbörslich, Broadcom um 3,6 Prozent.

January 28, 2025 06:34 ET (11:34 GMT)

