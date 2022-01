Optimistischere Analysten beleben am Donnerstag weiter das Interesse der Anleger an der Commerzbank-Aktie: Nach der Kaufempfehlung der Deutschen Bank folgte die französische Investmentbank Exane BNP Paribas mit einer Hochstufung auf "Outperform". An der Börse setze die Commerzbank-Aktie ihre Gewinnserie auch am Donnerstag fort.Nachdem die Deutsche Bank am Vortag mit einem 10-Euro-Ziel vorpreschte, ...

