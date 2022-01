Bethesda, Md. (ots/PRNewswire) -Meijer wird die regionale Führungsrolle von Brivo bei intelligenten Gebäudetechnologien vorantreibenBrivo - der weltweit führende Anbieter von cloudbasierten Zugangskontroll- und intelligenten Gebäudetechnologien, der vor kurzem eine endgültige Vereinbarung mit Crown PropTech Acquisition (NYSE: CPTK) abschloß - gab heute die Ernennung von Ingo Meijer zum Regional Director, Europe bekannt, um die europäische Expansion von Brivo voranzutreiben. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Sicherheitsbranche wird Ingo Meijer die Aktivitäten in der gesamten Region leiten, um das europäische Kundenwachstum zu beschleunigen und die weltweiten Umsatzerlöse zu steigern."Wir freuen uns, dass Ingo unser Brivo-Team in Europa zu einem Zeitpunkt leitet, an dem wir unsere Präsenz und unsere Investitionen in der Region schnell ausbauen", kommentierte Steve Van Till, Gründer und CEO von Brivo. "Internationales Wachstum hat für Brivo höchste Priorität, wenn wir dieses nächste Kapitel aufschlagen. Mit Ingos jahrzehntelanger Erfahrung in der Leitung globaler Teams wird seine Führung der Schlüssel zum Wachstum und zur Aufrechterhaltung unserer regionalen Dynamik sein."Brivo hat derzeit über 200 Kunden in Europa und arbeitet mit über hundert Partnern auf dem gesamten Kontinent zusammen, wobei das Wachstum bei den Partnern im Jahr 2021 um 64 % stieg. Brivo baut Marketing, Vertrieb und technischen Support in mehreren Ländern der Region aus, um seine schnell wachsende Kunden- und Händlerbasis weiter zu unterstützen. Darüber hinaus geht Brivo davon aus, dass wir im Jahr 2022 in der Lage sein werden, unsere Data Residency-Services in Europa anzubieten, um unseren wachsenden europäischen Kundenstamm zu unterstützen und zu bedienen."Ich freue mich sehr, dass ich zu einem so bedeutenden Zeitpunkt für das Unternehmen und zu einem kritischen Zeitpunkt für die Cloud-Reise des europäischen Marktes zu Brivo stoße", sagte Meijer. "Wir befinden uns in einer Zeit, in der Cloud-basierte Systeme der On-Premise-Software den Rang ablaufen und Cloud-basierte Systeme schnell an Wert gewinnen. Die cloudbasierte, sichere Zugangsplattform von Brivo bietet die Gewähr für Gesundheit und Sicherheit sowie die von unseren Kunden benötigten Einblicke und Erfahrungen. Ich freue mich darauf, die europäische Präsenz von Brivo auszubauen und das Sicherheitsportfolio von mehr regionalen Kunden in die Cloud zu bringen."Meijer war zuvor Geschäftsführer bei Wiek de Laat Prolians, einem Systemintegrator, und Vertriebsleiter für die Benelux-Länder, Großbritannien und Irland für Zutrittssysteme von ASSA ABLOY. Ingo wird in der Niederlassung von Brivo in Eindhoven arbeiten.Informationen zu Brivo Brivo, Inc. hat vor über 20 Jahren die cloudbasierte Zutrittskontrolle und Smart-Spaces-Technologie geschaffen und ist nach wie vor weltweit führend in den Bereichen Gewerbeimmobilien, Mehrfamilienhäuser und große dezentrale Unternehmen. Das umfassende Produkt-Ökosystem und die offene API des Unternehmens bieten Unternehmen leistungsstarke digitale Tools, um die Automatisierung der Sicherheit zu erhöhen, die Erfahrungen von Angestellten und Mietern zu verbessern und die Sicherheit aller Menschen und Vermögenswerte in der bebauten Umgebung zu erhöhen. Die Plattform von Brivo für den Gebäudezugang ist heute die digitale Grundlage für die größte Zusammenstellung von Kundeneinrichtungen der Welt, die über 300 Millionen Quadratmeter in 42 Ländern umfasst. Am 10. November 2021 schloss Brivo eine endgültige Vereinbarung über den Zusammenschluss mit Crown PropTech Acquisitions (NYSE: CPTK), ab, der voraussichtlich im 2. Quartal 2022 abgeschlossen wird, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und anderer Abschlussbedingungen. Die Fusion wird dazu führen, dass Brivo ein börsennotiertes Unternehmen an der New York Stock Exchange wird, das unter dem neuen Tickersymbol "BRVS" geführt wird. Weitere Informationen zur Transaktion finden Sie hier: www.brivo.com/about/investor-relations. 