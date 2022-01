Der Börsengang von WeRock, dem Unternehmen hinter WeTransfer, wird etwas kleiner ausfallen aus ursprünglich geplant. Neben der Preisspanne für das IPO veröffentlichten die Niederländer am Donnerstag auch den Wertpapierprospekt und nannten ein Datum für den ersten Handelstag an der Euronext Amsterdam.Durch die Ausgabe neuer Aktien will WeTransfer rund 125 Millionen Euro einnehmen. Vergangene Woche hatte das Unternehmen noch 160 Millionen Euro als Zielgröße ausgegeben.Die Papiere werden in einer Preisspanne ...

