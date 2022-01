Bechtle - Startet die Aktie des IT-Dienstleisters jetzt die Gegenbewegung?

Pullback Trading-Strategie



Symbol: BC8 ISIN: DE0005158703



Rückblick: Bechtle ist einer der führenden Anbieter von Informationstechnologie für Gewerbekunden in Deutschland und bietet ganzheitliche effiziente IT-Konzepte, hochwertige und kostengünstige Produkte sowie einen kontinuierlichen After-Sales-Service. Nachdem die Bechtle-Aktie ihr Hoch im November bei 69 EUR erreicht hatte, legte das Papier den Rückwärtsgang ein. Als das Oktober-Tief unterschritten wurde, erfolgte die Gegenbewegung.

Meinung: Der IT-Dienstleister profitiert von den Digitalisierungs-Maßnahmen. Bechtle hat einen hohen Anteil an öffentlichen Kunden. Diese reagieren zwar nicht schnell auf Veränderungen, aber sorgen dafür für wiederkehrende Umsätze. Nachdem die Technologie-Aktien in letzter Zeit das Sorgenkind an den Börsen waren, ist es gut möglich, dass die Anleger auf den reduzierten Kurs-Niveaus wieder zugreifen. Sollte die Aktie des IT-Dienstleisters weitere Stärke zeigen, könnte die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein. Dazu wollen wir aber die Bestätigung der Reversal-Kerze abwarten.

Chart vom 20.01.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 54.29 EUR



Setup: Für einen Long-Einstieg ist abzuwarten, bis wir Kurse über der Reversal-Kerze von Dienstag sehen. Dies wäre unser Kaufsignal. Der Stopp könnte nach der Trade-Eröffnung unter der Kerze von Mittwoch gesetzt werden.

Jeden Börsentag neu: präzise Setups im Alphatrader von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Bechtle ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in BC8



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.