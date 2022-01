Viel zu lachen haben die Anleger bei Nel ASA schon seit Längerem nicht mehr. Zuletzt nahm die Situation aber noch einmal deutlich an Dramatik zu, als wichtige charttechnische Unterstützungen fielen. Aktuell ist die Aktie drauf und dran, komplett den Halt zu verlieren und sich in eine potenzielle Neubewertung zu begeben.Alles ging ganz schnell, nachdem Nel ASA (NO0010081235) die Linie bei 1,40 Euro nach unten durchkreuzte. Wie es zu erwarten war, löste das Verkaufssignale aus und es ging im hohen Tempo weiter in die Tiefe. Am Mittwoch blickten die Aktionäre auf ...

