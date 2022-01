DGAP-News: Pentracor GmbH / Schlagwort(e): Personalie

Rainer Mohr seit Jahresbeginn neuer CFO der Pentracor GmbH



20.01.2022 / 18:24

Hennigsdorf, 20. Januar 2022 - Das Medizintechnikunternehmen Pentracor GmbH aus Hennigsdorf (Wandelanleihe ISIN: DE000A289XB9, WKN: A289XB) hat mit Rainer Mohr seit 1. Januar 2022 einen neuen Chief Financial Officer (CFO) angestellt. In dieser Funktion steuert und setzt Rainer Mohr in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung von Pentracor die strategische Entwicklung der Gesellschaft in allen kaufmännischen wie finanziellen Bereichen maßgeblich um. Er wird gemeinsam mit der Geschäftsführung die Finanzkommunikation mit den Stakeholdern koordinieren und Ansprechpartner für diese Zielgruppe sein. Überdies obliegt ihm die verantwortliche Steuerung und Führung der kaufmännischen Bereiche der Pentracor GmbH. Er berichtet an den Geschäftsführer Dr. Ahmed Sheriff. Rainer Mohr war mit Geschäftsführungs- und Vorstandpositionen in Bereichen des Kaufmännischen wie der Finanzen in mittelständischen Unternehmen wie auch in börsennotierten Konzernen betraut. Unter anderem war er für Babcock Borsig Energie, Balcke-Dürr, die Sovello AG und die Balda AG tätig. Ebenso übernahm Rainer Mohr als Interim Manager Führungsaufgaben in Unternehmen der Medizintechnik. Internationale Erfahrung erwarb er in verschiedenen Ländern Asiens, Afrikas und den USA. Über die Pentracor GmbH

Die Pentracor GmbH, Medizintechnikunternehmen in Brandenburg, entwickelt, erforscht wie produziert und vermarktet mit PentraSorb(R) CRP den einzigen selektiv wirksamen Adsorber zur Entfernung eines entzündungsfördernden Eiweißkörpers aus dem Blutplasma. Immunadsorption bei Inflammation wird damit zur wirksamen Therapie überschießender Entzündungsreaktionen in den verschiedensten Krankheitsbildern. Die selektive CRP-Apherese zählt zu den vielversprechendsten Innovationen in der Medizintechnik. Im November 2021 wurde die Gesellschaft mit dem wichtigsten Wirtschaftspreis des Landes Brandenburg, dem "Zukunftspreis Brandenburg" 2021, ausgezeichnet. Unternehmenskontakt

Pentracor GmbH

CEO Dr. Ahmed Sheriff

Tel. +49 03302 20 94 49-30

mail sheriff@pentracor.de

web www.pentracor.de

