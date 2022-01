(shareribs.com) Frankfurt / New York 20.01.2022 - Technologiewerte zeigen sich im deutschen Handel und auch an der Wall Street wieder fester. Papiere von Nordex klettern deutlich. An der Wall Street klettert die NASDAQ, wobei Microsoft Netflix und Nvidia klettern. Der DAX verbessert sich um 0,6 Prozent auf 15.896 Punkte, gestützt von HelloFresh, Sartorius und Siemens Healthineers. Dem gegenüber stehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...