Die Erholung im US-Technologiesektor hat dem deutschen Aktienmarkt am Donnerstag im späten Handel Schub gegeben. Der DAX schloss mit plus 0,65 Prozent bei 15.912,33 auf seinem Tageshoch und damit deutlich über der wichtigen Unterstützung bei 15.800. Für den MDAX ging es um 0,60 Prozent auf 34.340,37 hoch. Technologie-Aktien haben seit einiger Zeit einen schweren Stand. Anstehende Zinserhöhungen belasteten die hoch bewerteten Titel zeitweise sehr deutlich. In Europa hätten sich Wachstumswerte aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...