News von Trading-Treff.de Diamanten als Anlagewert: Lohnt sich die Investition? Dieser Frage gehen wir hier auf den Grund und bringen einige Hintergründe für Sie an. Mittlerweile gibt es unzählige Möglichkeiten, um das eigene Vermögen anzulegen. Das bringt Sicherheit, denn Geld, das auf der Bank liegt, erhält kaum noch Zinsen und so kann es sich in Kombination mit der Inflation nicht in seinem Wert steigern, sondern verliert nur. Anders ist das bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...