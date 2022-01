Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind zwei vorherrschende Themen in der modernen Welt. Auch der Börse hat diese Entwicklung längst ihren Stempel aufgedrückt, was sich vor allem bei den "grünen Geldanlagen" zeigt. In den letzten Jahren wurde deutlich, dass nachhaltige Geldanlagen in ihrer finanziellen Performance keine Nachteile gegenüber ihren konventionellen Pendants habe. Auch diese Erkenntnis dürfte dazu geführt haben, dass im Jahr 2020 in der Welt der Finanzen ein regelrechter Boom von nachhaltigen oder auch "grünen" Geldanlagen losgetreten wurde, der sich 2021 fortsetzte. Das belegen eindrucksvolle Zahlen.

Ein grünes Depot trifft den Kern der Zeit

Ende 2020 betrug die Gesamtsumme der nachhaltigen Geldanlagen in Deutschland bereits 335,3 Milliarden Euro. Tendenz im Jahr 2021: Deutlich steigend. Die Wachstumsrate betrug nämlich rund 25 Prozent. Das Wachstum der nachhaltigen Fonds beträgt seit dem Jahr 2020 sogar rund 70 Prozent. Dafür sind hohe Mittelzuflüsse verantwortlich. Und noch eine spannende Zahl: Der Anteil von nachhaltigen Fonds beträgt rund 7% am deutschen Gesamtfondsmarkt.

Vor allem bei jungen Anlegern und Anlegerinnen stehen grüne Geldanlagen hoch im Kurs. Das zeigt auch die Tatsache, dass über 70% der Studierenden im Finanzsektor annehmen, dass nachhaltige Geldanlagen in nächster Zeit ein Wachstum von über 15% im Jahr generieren könnten. Die kommenden Generationen haben verstanden, worauf es bei Klimaschutz und Nachhaltigkeit ankommt - und diese Themen sind In, um in einem jungen Sprachgebrauch zu bleiben. Alles deutet darauf hin, dass auch Ihrem Depot Nachhaltigkeit nicht schaden könnte. Und zwar zum einen aus finanzieller Sicht und zum anderen aus gesellschaftlicher. Damit treffen Sie den Kern der Zeit. Moderne Werte lassen sich nämlich auch mit einem grünen Depot ausdrücken.

Nachhaltige Aktien: Drei grüne Wertpapiere

Water Ways Technologies (ISIN: CA9411881043): Eine nachhaltige Aktie ist die des Unternehmens Water Ways Technologies. Dieses ist in Kanada ansässig und in der Agrotech-Branche unterwegs. Die Firma entwickelt und produziert Bewässerungslösungen für landwirtschaftliche Produzenten und ist auf schlüsselfertige Bewässerungsprojekte spezialisiert. An der deutschen Börse konnte die Aktie von Water Ways Technologies jüngst einen rasanten Anstieg verzeichnen. Im Jahr 2021 lag die Veränderung zum Startkurs bei sensationellen 114,57 Prozent im Grünen. Ein gutes Beispiel für den grünen Trend.

Plug Power (ISIN: US72919P2020): Die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Plug Power hat eine rasante Achterbahnfahrt auf der Börse hingelegt. Der Durchbruch gelang ihr dann 2020, als sie unglaubliche 841,9 Prozent zulegte. Seitdem geht es zwar wieder etwas runter, doch das Unternehmen ist als sehr nachhaltig einzustufen, was viel für die Zukunft verspricht. Plug Power produziert vor allem Brennstoffzellen, welche Anwendung in der Elektromobilität finden.

NextEra Energy (ISIN: US65339F1012): Wenn es um grüne Energie geht, dann ist dieses Unternehmen aus Juno Beach in den Vereinigten Staaten von Amerika weltweit weit vorne. Es setzt vor allem auf Solar- und Windenergie und steht an der Börse für einen beständigen Aufschwung. Von 2009 bis 2021 schrieb die Aktie in jedem Jahr grüne Zahlen und im Jahr 2021 betrug der Anstieg beachtliche 32,25 Prozent. Eine Lösung rund um nachhaltige Energieträger zu finden, ist eine der größten Aufgaben unserer Zeit. Mit NextEra Energy könnte ein Teil der Lösung gefunden sein.

Drei spannende Nachhaltigkeitsfonds für Ihr Depot

Allianz Clean Planet (ISIN: LU2211814095): Dieser thesaurierende Fonds kommt auf ein Fondsvolumen von 81,97 Millionen Euro. Top Holdings sind Tesla (ISIN: US88160R1014), Plug Power (ISIN: US72919P2020) und andere Unternehmen, die für Nachhaltigkeit stehen. Knapp über 50 Prozent der Firmen kommen aus den USA. Viele der Aktiengesellschaften kommen aus der nachhaltigen Industrie, einige aus der Elektromobilität.

AXA World Funds - ACT Clean Economy (ISIN: LU1914342693): Der Fonds der AXA Funds Management S.A. setzt sich ebenfalls aus knapp über 50 Prozent Unternehmen aus den USA zusammen. Rund 6,5 Prozent kommen aus Deutschland. Dazu gehört die Schneider Electric SE (ISIN: FR0000121972). Auch NextEra Energie ist vertreten. Ein spannender Fonds, wenn es um nachhaltige und grüne Energie geht.

DWS Invest ESG Climate Tech (ISIN LU1885667409): Ein thesaurierender Fonds, der sich in der nachhaltigen Welt breit aufstellt. Top Holding ist Microsoft (ISIN: US5949181045), auch Scheider Electric (ISIN: FR0000121972) und First Solar (ISIN: US3364331070) sind unter den größten Unternehmen vertreten. Mit dem Fonds können Sie vor allem von der Entwicklung im Klimawandel profitieren. Die Chancen dafür stehen gut.

Egal ob nachhaltige Aktien oder nachhaltige Fonds: Gründe Anlagen können Ihrem Depot auf jeden Fall den letzten Schliff geben. Nachhaltige Geldanlagen liegen im Trend, das haben die letzten Jahre deutlich gemacht. Nun ist es an Ihnen, von dem Trend auch zu profitieren.

