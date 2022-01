DJ Siemens Energy senkt wegen Siemens Gamesa Renewable Energy Prognose

MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Siemens Energy AG senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 und überprüft auch die Erwartungen an 2023. Das Unternehmen begründete die Schritte mit schwächeren Aussichten der Tochter Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE). Unter Berücksichtigung der neuen Prognose von SGRE für das Geschäftsjahr 2022 erwartet der Vorstand für den eine vergleichbare Umsatzerlösentwicklung (ohne Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte) in einem Bereich von minus 2 bis plus 3 Prozent gegenüber der bisherigen Bandbreite von minus 1 bis plus 3 Prozent.

Die angepasste EBITA-Marge vor Sondereffekten soll zwischen plus 2 und plus 4 Prozent liegen gegenüber der bisherigen Bandbreite von plus 3 bis plus 5 Prozent. Der Vorstand wird seine Erwartungen für die angepasste EBITA-Marge vor Sondereffekten für Siemens Energy für das Geschäftsjahr 2023 überprüfen. Bislang ging er von einer Bandbreite zwischen 6,5 und 8,5 Prozent aus.

Das Segment Gas and Power (GP) hatte dagegen einen sehr soliden Start in das Geschäftsjahr 2022. Der Vorstand bestätigte für die Sparte die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 - ein vergleichbares Wachstum der Umsatzerlöse in einem Bereich von plus 1 bis plus 5 Prozent und eine angepasste EBITA-Marge vor Sondereffekten zwischen plus 4,5 und plus 6,5 Prozent - und die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2023.

Konzern veröffentlicht Erstquartalszahlen

Darüber hinaus gab Siemens Energy auch vorläufige Geschäftszahlen für das erste Quartal bekannt. Der Auftragseingang kletterte auf 8.330 (Vorjahr 7.432) Millionen Euro, die vom Unternehmen selbst gelieferte Marktprognose lag bei 7.585 Millionen Euro. Auf vergleichbarer Basis entsprach dies einem Plus von 10,1 Prozent. Der Umsatz reduzierte sich auf 5.956 (6.541) Millionen Euro, das Konsens betrug 6.311 Millionen. Das angepasstes EBITA stellte sich mit minus -57 (243) Millionen Euro ein - bei einem Konsens von 91 Millionen Euro. Dies entsprach einer Marge von -1,0 (3,7) Prozent - der Konsens hatte bei 1,4 Prozent gelegen.

Vor Sondereffekten betrug die Kennziffer -63 (366) Millionen Euro - der Konsens lag bei 153 Millionen Euro gelegen. Die Marge erreichte -1,1 (5,6 - Konsens 2,4) Prozent. Der Free Cash Flow vor Steuern lag bei -69 (-388) Millionen Euro.

Siemens Energy AG wird die vollständige Ergebnismitteilung für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022 am 9. Februar 2022 veröffentlichen.

