Dayton, Ohio (ots/PRNewswire) -CSafe Global erweitert sein Führungsteam strategisch und holt Bridget Johnson als SVP of Marketing an BordCSafe Global, Innovationsführer bei temperaturgesteuerten Containerlösungen für den Transport von lebenswichtigen Arzneimitteln, gab heute bekannt, dass Bridget Johnson als Senior Vice President of Marketing dem Führungsteam des Unternehmens beigetreten ist.Frau Johnson bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im vor- und nachgelagerten Marketing bei CSafe ein und hat mehrere globale Marketingteams für branchenführende Biopharma- und Biowissenschaftsunternehmen geleitet. In dieser neu geschaffenen Position wird sie die integrierte globale Marketingstrategie von CSafe leiten, einschließlich der Entwicklung einer globalen Marken- und Portfolio-Positionierung, Thought Leadership, Omnichannel-Nachfragegenerierung und einer verbesserten digitalen Kundenerfahrung.Die Schaffung dieser Funktion wurde durch die aggressive langfristige Strategie der CSafe vorangetrieben. Das Unternehmen hat von Jahr zu Jahr ein starkes Wachstum erzielt und seinen Anteil am schnell wachsenden pharmazeutischen Kühlkettenmarkt erhöht. Im Dezember schloss CSafe die Übernahme von Softbox Solutions ab, einem führenden Unternehmen für passive Versandlösungen. Das kombinierte Unternehmen verfügt über das umfassendste Angebot an thermischen Versandlösungen auf dem Markt."Unser schnelles Wachstum in Verbindung mit der kürzlichen Übernahme von Softbox machte es notwendig, eine sehr erfahrene Marketing-Führungskraft einzustellen, die uns dabei hilft, die nächste Stufe der Marktführerschaft zu erreichen", sagte Patrick Schafer, CEO von CSafe, über die Entscheidung, die neue Position zu besetzen."Bridget verfügt über beträchtliche Erfahrung in der Pharma- und Biowissenschaftsbranche und hat mehrere erstklassige Marketingorganisationen aufgebaut und geleitet", so Schafer weiter. "Ihre Expertise in den Bereichen Strategie, Branding und Nachfragegenerierung ist perfekt geeignet, um CSafe in die Zukunft zu führen."Bevor sie zu CSafe Global kam, bekleidete Frau Johnson Führungspositionen im globalen Marketing bei Thermo Fisher Scientific, Covance Laboratories und Baxter International. In ihrer letzten Funktion als Vice President of Global Marketing bei Metabolon war sie weltweit für Portfolio- und Produktmarketing, Nachfragegenerierung und Reputationsmanagement verantwortlich. Frau Johnson erwarb ihren MBA-Abschluss an der Kellogg School of Management der Northwestern University und ihren BA-Abschluss in Journalismus an der Marquette University."CSafe und die Kühlkettenbranche haben ein enormes Wachstumspotenzial", erklärte Johnson. "Ich freue mich darauf, dem Unternehmen beizutreten und etwas bewirken zu können."lconaway@csafeglobal.comPressekontakt:Lori ConawayGlobal Marketing Communications+1 405.633.2344lconaway@csafeglobal.comCSafe Global fertigt und vertreibt eine umfassende Palette von Verpackungslösungen für die Kühlkette, um den Bedarf von Pharma- und Life Science-Unternehmen weltweit zu bedienen. Als Innovator in seiner Branche bietet CSafe eine KI-gestützte Mietprognose, um die Verfügbarkeit aktiver Container zu gewährleisten, und eine Echtzeit-Sendungsübersicht für Kunden, um Sendungen zu überwachen und bei Bedarf einzugreifen, um eine Nutzlast zu erhalten. CSafe bietet branchenführende Wartungs- und Wiederverwendungsprogramme für aktive und passive Behälter an, so dass den Kunden bei jeder Lieferung eine überlegene Produktleistung zugesichert wird, die auch die Nachhaltigkeitsziele der Kunden erfüllt. Eine Präsenz in 150 Ländern und Rund-um-die-Uhr-Support sowie eine 100-prozentige Garantie für Containerverfügbarkeit macht CSafe zum Partner der Wahl für die anspruchsvollsten Kunden in der Kühlkette. csafeglobal.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1729987/BridgetJohnson.jpgOriginal-Content von: CSafe Global, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151005/5126830