von Ralf Witzler, Euro am Sonntag Das erste volle Jahr an der Börse liegt hinter Nagarro - und was für eins. Um mehr als 110 Prozent legte der Kurs der Allgeier-Ausgründung im vergangenen Jahr zu. Damit liegt der Münchner Software-Entwickler an der Spitze des HDAX. Und es spricht viel dafür, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...