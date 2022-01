BERLIN (dpa-AFX) - Gut sechs Wochen nach ihrer Vereidigung kommt die neue Bundesregierung an diesem Freitag im Kanzleramt zu ihrer ersten Klausurtagung zusammen. Schwerpunkte der Beratungen von Bundeskanzler Olaf Scholz und seiner 16 Minister werden die deutsche Präsidentschaft in der G7-Gruppe der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte und die Beschleunigung von Zukunftsinvestitionen sein. Scholz (SPD) will die Ergebnisse anschließend zusammen mit Vizekanzler und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) sowie Finanzminister Christian Lindner (FDP) auf einer Pressekonferenz vorstellen.

Deutschland hatte am 1. Januar von Großbritannien den Vorsitz in der G7 übernommen. Höhepunkt der einjährigen Präsidentschaft wird ein Gipfeltreffen unter Leitung von Scholz vom 26. bis 28. Juni 2022 auf Schloss Elmau in den bayerischen Alpen sein. Thematisch im Mittelpunkt stehen werden der Klimaschutz, die Pandemiebekämpfung sowie die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit und der Demokratien weltweit./mfi/DP/he