Hochdorf (pta005/21.01.2022/07:00) - Peter Pfeilschifter, CEO und Managing Director Food Solutions, hat sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen. Ralph Siegl übernimmt als Delegierter des Verwaltungsrats den Vorsitz der Geschäftsleitung.

Peter Pfeilschifter hat sich dazu entschieden, die HOCHDORF-Gruppe zu verlassen, um neue berufliche Herausforderungen anzunehmen. Peter Pfeilschifter startete 2018 als Managing Director Food Solutions und übernahm ein Jahr später die Funktion des CEO der HOCHDORF Swiss Nutrition AG. Er war zudemseit 2020 Managing Director Baby Care. Der ausgebildete Wirtschafts- und Organisationswissenschaftler leitete vor seinem Eintritt bei HOCHDORF die Uckermärker Milch GmbH in Prenzlau, Deutschland.

Ralph Siegl übernimmt per sofort als Delegierter des Verwaltungsrats den Vorsitz der Geschäftsleitung. Er ist seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Markt- und Strategieausschusses sowie Mitglied des Vergütungsausschusses. Ralph Siegl ist selbständiger Unternehmensberater und Partner der Experts for Leaders AG in Zürich. Zuvor war er unter anderem von 2006 bis 2018 CEO der Confiseur Läderach AG und Managing Director der Läderach Gruppe. Davor bekleidete er während zehn Jahren verschiedene Führungspositionen bei Nestlé in der Schweiz und in Australien, zuletzt als Vizepräsident Export mit Verantwortung unter anderem für die Segmente Milchpulver, Baby Care und Schokolade. Er weist damit reiche Erfahrung im internationalen Nahrungsmittel-Bereich auf und ist mit komplexen Managementaufgaben vertraut.

Der Verwaltungsrat will den Führungswechsel als Chance nutzen, um die strategische Entwicklung hin zum technologisch führenden Schweizer Anbieter von hochwertiger Babynahrung und funktionalen Ernährungsspezialitäten noch konsequenter voranzutreiben. Dazu gehört, wie angekündigt, die Produktion am Standort Sulgen zu konzentrieren und Sulgen zu einem Kompetenzzentrum für «Smart Nutrition» auszubauen.

Der Verwaltungsrat spricht Peter Pfeilschifter seinen Dank und seine Anerkennung für seinen grossen Einsatz in der Weiterentwicklung und Initiierung der strategischen Neuausrichtung der HOCHDORF-Gruppe aus und wünscht ihm alles Gute für seine weitere Laufbahn.

