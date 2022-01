Welche Themen sind am Freitagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Unter anderem im Blick: Siemens Energy muss wegen anhaltender Probleme der spanischen Windkraft-Tochter Siemens Gamesa erneut Abstriche an den Prognosen machen, Zalando will in den nächsten drei Monaten bis zu 2,2 Millionen eigene Aktien für maximal 200 Millionen Euro zurückkaufen...

