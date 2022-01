DJ Intel will Chip-Werke für 20 Milliarden Dollar in Ohio bauen

NEW YORK (Dow Jones)--Der Halbleiterhersteller Intel will ein neues Chip-Gelände in den USA errichten, um zumindest mittelfristig damit auch Probleme in der Lieferkette zu verringern. Auf einem Gelände in New Albany im US-Bundesstaat Ohio sollen mindestens zwei Werke zur Produktion von Halbleitern entstehen, bestätigte Intel dem US-Magazin Time. Das Investitionsvolumen solle sich auf rund 20 Milliarden US-Dollar belaufen. Dem Bericht zufolge sollen mindestens 3.000 Menschen beschäftigt werden.

"Wir haben geholfen, das Silicon Valley zu etablieren, jetzt werden wir das Silicon Heartland aufbauen", sagte Intel-CEO Pat Gelsinger dem Magazin. Die Bauarbeiten würden noch in diesem Jahr beginnen, die Anlage könnte bis 2025 in Betrieb genommen werden.

