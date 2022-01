Der Online-Modehändler will bis zu 2,2 Mio. eigene Aktien zurückkaufen. Dafür sollen bis zu 200 Mio. Euro ausgegeben werden, so teilte es das DAX-Unternehmen gestern spät mit. Die Papiere sollen für das Aktienoptionsprogramm von Zalando für Mitarbeiter und Vorstände verwandt werden. Am Kapitalmarkt kamen die Neuigkeiten gut an.



