Der Kryptomarkt zeigt sich weiterhin von seiner volatilen Seite und verliert am Freitagmorgen mehr als sieben Prozent. Der Bitcoin kann sich dem Abverkauf nicht entziehen und taumelt im Gleichschritt mit dem Gesamtmarkt auf den tiefsten Stand seit einem halben Jahr. Er steht damit kurz vor dem Test einer wichtigen Chartmarke.Nachdem der Kurs der digitalen Leitwährung über Nacht sukzessive an Boden verloren hat und am frühen Freitagmorgen kurzzeitig bis auf rund 38.500 Dollar abgesackt ist, sieht ...

