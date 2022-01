Die Aktie von HelloFresh hat sich nach dem schwachen Verlauf zuletzt stabilisieren und am Donnerstag ein deutliches Plus verzeichnen können. Mit einem Plus von 4,8 Prozent auf 59,12 Euro war das Papier hinter Sartorius der zweistärkste Wert des Tages im DAX.Profitiert hat die Aktie dabei insbesondere von positiven Analysteneinschätzungen. Am Mittwochnachmittag hatte DZ-Bank-Analyst Thomas Maul HelloFresh zum Kauf empfohlen. Die Einschätzung der Anleger sei derzeit zu negativ, hieß es. Risiken wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...