Panik an der Wall Street. Netflix verliert nach den Zahlen nachbörslich mehr als -45 Mrd. US-Dollar an Marktkapitalisierung. Siemens Energy veröffentlicht eine Umsatz- und Gewinnwarnung. Man bekommt das Windkraftgeschäft nicht in den Griff. Zalando startet ein neues Aktienrückkaufprogramm. 200 Mio. Euro werden aufgewendet, um das Aktienoptionsprogramm für die Mitarbeiter aufzubessern.Der Handel in Asien knickt vor dem Wochenende wieder ein. Die Anleger nehmen ihre kurzfristigen Gewinne mit und lassen alle Benchmarks in der Region deutlich ins Minus ...

