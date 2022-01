Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen gelungenen Handelstag hinter sich. Am Vormittag notierte er noch zeitweise im Minus. Dann legte der DAX immer mehr zu. Am Ende ging er mit 15.912 Punkten aus dem Handel. Das ist ein Plus von fast 0,7 Prozent bzw. 102 Zählern. Marktidee: Platin Platin hatte im Jahr 2008 ein Rekordhoch bei 2.273 US-Dollar markiert. Im Anschluss setzte dann bis zum März 2020 ein ausgedehnter Bärenmarkt ein. Nach einer deutlichen Erholung folgte ab Februar 2021 die nächste ausgeprägte Korrekturphase, die auch bis heute anhält. In den vergangenen Wochen zog der Kurs allerdings an. Aus technischer Sicht rückt jetzt eine besonders wichtige Hürde in den Fokus.