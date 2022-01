NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suse nach Zahlen von 37 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Softwarespezialist habe gute Zahlen für das Schlussquartal 2021 vorgelegt, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen profitiere von einer strukturellen Nachfrage nach seinen Produkten. Der Ausblick decke sich in etwa mit seinen Schätzungen. Die Zielsenkung spiegele die schwächere Kursentwicklung im Sektor wider./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2022 / 13:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2022 / 13:09 / ET



ISIN: LU2333210958

