Mercedes-Benz will sogenannte LiDAR-Sensoren von LUMINAR TECHNOLOGIES in einer neuen Fahrzeugplattform einsetzen. Derartige Sensoren sind für das Assistenzsystem im Fahrzeug elementar, um teil- und vollautonomes Fahren zu ermöglichen. Details zum Umfang und um welche Modelle es sich handelt, gibt es nicht. Aber Mercedes steigt mit einer Minderheitsbeteiligung bei LUMINAR ein. LUMINAR konnte bereits weitere ähnliche Deals an Land ziehen, zuletzt von VOLVO (für den Elektro-SUV XC90) und SAIC aus China. LUMINAR wird an der Börse mit 5,8 Mrd. $ taxiert. Das ist viel Holz, auch wenn der Umsatz zwischen 2022 und 2024 von 40 auf 400 Mio. $ verzehnfacht wird. Dennoch bringt der Mercedes-Deal ein Tagesplus von 15 %. An schwachen Tagen kann man eine Langzeitwette wagen, allerdings nur mit Kleinstbeträgen.



