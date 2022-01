Das Instrument OSM US68276W1036 ONESMART SPONS.ADR/40 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.01.2022 und ex Kapitalmassnahme am 24.01.2022

The instrument OSM US68276W1036 ONESMART SPONS.ADR/40 EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.01.2022 and ex capital adjustment on 24.01.2022



Das Instrument 2ZT FR0010493510 ACHETER-LOUER.FR EO -,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.01.2022 und ex Kapitalmassnahme am 24.01.2022

The instrument 2ZT FR0010493510 ACHETER-LOUER.FR EO -,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.01.2022 and ex capital adjustment on 24.01.2022



Das Instrument GEIA US78440X8048 SL GREEN REAL. NEW DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.01.2022 und ex Kapitalmassnahme am 24.01.2022

The instrument GEIA US78440X8048 SL GREEN REAL. NEW DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.01.2022 and ex capital adjustment on 24.01.2022

