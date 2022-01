The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.01.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.01.2022ISIN NameUS459058FY46 WORLD BK 17/22DE000DK0WA34 DEKA FESTZINS ANL 20/35DE000DK8AHD4 DEKABANK DGZ IHS.S.6294DE000SLB3297 LDSBK.SAAR OPF A329XS1165754851 STATE GR.E.DE.(14) 15/22USG07402DN01 BCO DO BRASIL SA 11/22XS1173616753 NATL BK OF CDA 15/22 MTNXS0737138460 ENEXIS HOLDING 12/22 MTNFR0010850982 C.F.FINANC.LOC. 10/22 MTNDE000NLB87G7 NORDLB 3 PH.BD. 7/17DE000NLB2TH8 NORDLB FESTZINSANL.11/18ES0422714032 CAJAMAR CAJA RURAL 15-22ES0414970303 CAIXABANK 06/22DE000HLB5D55 LB.HESS.THR.CARRARA07I/17DE000CZ40KG0 COBA MTH S.P6 15/22DE000A2AARG5 SACHSEN-ANH.LS.A. 17/22CA36158ZBV72 GE CAPITAL CDA FDG 2022