The following instruments on XETRA do have their first trading 21.01.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.01.2022Aktien1 IT0005468357 Datrix S.p.A.2 FR0014000U63 Hopium S.A.3 IT0005474108 ISCC Fintech S.p.A.4 AU0000187353 Block Inc. CDIS5 US29350E1047 Enochian Biosciences Inc.6 CA0877372015 Better Plant Sciences Inc.Anleihen1 DE000A3H2Y73 Berlin, Land2 USU0926HAK69 Blackstone Private Credit Fund3 XS2436160183 Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.4 XS2436433333 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale5 DE000DD5AY16 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank6 DE000DD5AY08 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank7 XS2435783613 Raiffeisen Bank International AG8 XS2436160779 Banco Santander S.A.9 XS2430951744 Bank of Montreal10 US17327CAN39 Citigroup Inc.11 DE000MHB29J3 Münchener Hypothekenbank eG12 XS2436159847 Royal Bank of Canada13 AT0000A2VB47 Österreich, Republik14 US17327CAQ69 Citigroup Inc.15 XS2436132059 Council of Europe Development Bank (CEB)16 US46647PCU84 JPMorgan Chase & Co.17 DE000HLB2979 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 XS2430284930 Toyota Finance Australia Ltd.19 XS2430285077 Toyota Finance Australia Ltd.