Der Dax musste im nachbörslichen Handel Federn lassen. Die anfängliche Kurserholung der US-Indizes fiel letztlich in sich zusammen und zog den Deutschen Aktienindex mit herunter. Während des asiatischen Handels ging es für ihn bis an die Unterstützungszone bei 15.665 Punkten zurück. In ihrer Sorge vor steigenden Zinsen nutzen US-Anleger jede Kurserholung zum Verkauf. Das bringt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...