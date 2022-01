Diesen Donnerstag werden die Aktionäre von Peloton sehr lange in Erinnerung behalten. Erst rauschte die Aktie des Spinningbike-Herstellers nach einem Bericht über einen Produktionsstopp um 24 Prozent in den Keller, nachbörslich kletterte sie dann um neun Prozent, nachdem sich Peloton-Chef John Foley zu Wort gemeldet hatte.Foley nannte den Bericht über einen zweimonatigen Produktionsstopp in einer Mail an die Belegschaft "aus dem Zusammenhang gerissen" und "unvollständig". Es sei falsch zu behaupten, ...

