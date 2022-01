DJ Webinar: Innovative und erfolgreiche Mitarbeitersuche und Recruiting mit Online-PR und Social Media - Werbetherapeut: "Wer heute Mitarbeiter finden will, muss vieles anders als die anderen machen"

Wien (pts009/21.01.2022/08:40) - Die Lage am Arbeitsmarkt mit Arbeitskräften und Mitarbeitern wird für Unternehmer immer dramatischer. Arbeitsplätze sind in vielen Bereichen kaum noch zu besetzen. Auch Corona hat seinen Teil dazu beigetragen, die Sicht auf Arbeit zu verändern. Wie schafft man es daher, neue kreative Wege bei Mitarbeitersuche und Recruiting einzuschlagen? Wie nutzt man dabei das Internet? Wie findet man Ideen für die "Bewerbung" von Mitarbeitern? Was ist dafür nötig und wie kann man eine breitere oder auch eine sehr spezifischere Zielgruppe ansprechen als bisher?

In diesem Webinar von Werbetherapeut, Buchautor und Coach Alois Gmeiner erfahren Sie, wie man mit Online-PR, klassischer PR und Social Media einfach und kontinuierlich Mitarbeiter ansprechen kann und dabei auch "employer branding" als Marketingtool nutzt. Gratis-Webinar mit dem Titel "Erfolgreiche Mitarbeitersuche und Recruiting mit Online-PR und Social-Media", am 28.1.2022 um 10 Uhr. Link zum Webinar - jetzt schon kostenlos eintragen und Sie werden automatisch vor Beginn des Webinars erinnert: https://www.edudip.market/lp/325216

Neue Arbeitnehmer wollen heute "umworben" werden

In diesem neuen Webinar erfahren die Teilnehmer wie Online-PR und Social Media das Recruiting revolutioniert und wie man heute moderne Arbeitnehmer "umwerben" und nicht mehr einfach ansprechen muss. Egal, ob Gewerbe, Handel, Gastgewerbe, Hotel, Handwerk, Industrie, Forschung, Wissenschaft, Dienstleistung oder Management - Bewerber werden dringend gesucht. Möglichst online und auf allen Kanälen - sowohl in Textform als auch mit Videobotschaften.

Interessenten für Top-Jobs über die Empfänger von Online-Pressenachrichten im D-A-CH-Gebiet

Gerade im Bereich Management-Jobs und Jobs für Führungskräfte in Marketing, Technik, Forschung und Entwicklung ist die Zielgruppe von Online-PR und Pressenachrichten ideal vordefiniert. Hier findet man genau jene, die man erreichen will. Vom Mittleren Management bis hinauf zum Geschäftsführer und Vorstand. Gmeiner zeigt, wie man auch diese Zielgruppen online für sich interessieren und gewinnen kann.

Inhalte dieses Recruiting-Webinars des Werbetherapeuten: - Mitarbeiter ticken heute anders - Von der Bewerbung zur Anwerbung von Mitarbeitern - PR-Aktionen zur Mitarbeitersuche - Warum suchen nicht viel mehr Recruiter über Online-PR? - Employer Branding als Zusatzeffekt - 10 Tipps für Top-Landingpage zur Mitarbeitersuche - Online-Jobbörsen - Online-PR als neues Recruiting-Tool - Text alleine bringt kaum noch Mitarbeiter - Video ist das Nonplusultra im Recruiting - Kreative Ideen für die Mitarbeitersuche - Was kann eine große Presseplattform für das Recruiting leisten? - Kleine Kampagnen-Konzeption für die online Mitarbeitersuche 2022 - Wie kontinuierliches Employer-Branding und Recruiting-Marketing Erfolg verspricht

Gratis-Webinar des Werbetherapeuten

"Erfolgreiche Mitarbeitersuche und Recruiting mit Online-PR und Social-Media" am 28.1.2022, um 10 Uhr. Kostenlos eintragen - sie werden automatisch vor Beginn des Webinars erinnert: https://www.edudip.market/lp/325216

