Seit Jahresbeginn konnte die Aktie rund 20 Prozent an Wert zulegen. Vor dem Wochenende legt die Aktie nun eine Verschnaufpause ein. Frische Impulse könnte es bereits am 2. Februar geben. Dann will Vorstandschef Oliver Steil Details zu den Jahreszahlen sowie einen aktualisierten Ausblick auf die Investitions- und Kapitalplanung der Gesellschaft geben.Aktienrückkauf, Dividende oder doch eine Übernahmen? Teamviewer ist cashflowstark. In Finanzkreisen werden derzeit daher viele Möglichkeiten diskutiert, ...

