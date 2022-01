Die Aktie von BioNTech hat am heutigen Freitag zunächst ihre Korrekturfahrt fortgesetzt. Im frühen Handel rutschte das Papier bis auf 135,25 Euro ab. Zuletzt konnte sich die Aktie aber stabilisieren und sogar leicht ins Plus drehen. Derzeit wird die Aktie auf der Handelsplattform Tradegate mit 0,1 Prozent im Plus gehandelt bei 138,75 Euro.Wie bereits in den vergangenen Tagen ist weiter Omikron und damit die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie das bestimmente Thema. Zudem belasteten die starken ...

