Innocan Pharma: Ist das die beste CBD-Biotech-Aktie nach GW Pharma?!

Die Tinte unter dem milliardenschweren Übernahmevertrag von GW Pharma durch Jazz Pharma ist vielleicht noch nicht einmal gänzlich getrocknet, da präsentiert sich den Anlegern in meinen Augen mit InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) der potenzielle Nachfolger!

Die kürzlich veröffentlichte News bezüglich der LPD-Forschungen (in Liposomen gebettetes CBD) fasst das bislang Erreichte zusammen und skizziert den Weg, den man künftig beschreiten will. Diese Meldung ist von so großer Bedeutung, dass ich sie Ihnen komplett zum Lesen geben möchte, denn zum ersten mal bestätigt das Unternehmen viele Dinge, die wir bis jetzt nur annehmen konnten. Mein zusammenfassendes Fazit dieser News gibt es schon vorab:

Zum ersten Mal wird InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) wirklich konkret und doch auch nicht. Die LPT-Plattform soll für eine "Vielzahl von Krankheiten" in Frage kommen und nennt später im Text explizit "Schmerzen, Multiple Sklerose, Rheumatoide Arthritis, Epilepsie und viele andere Krankheiten". Ich weiß ganz sicher, dass sich die bisherigen Studien nicht nur auf die Ermittlung des CBD-Levels im Blut beschränkt haben. Nein, es wurden gezielt Krankheiten ins Visier genommen. Warum das Unternehmen NOCH keine Studien zu den explizit erforschten Krankheiten veröffentlicht hat, liegt auf der Hand: Die Technologie ist zwar zum Patent angemeldet, aber das Patent wurde noch nicht erteilt.

Ich gehe sogar soweit, dass ich meine, dass die Ergebnisse der Studien von so signifikanter Bedetung waren, dass man durch eine frühzeitige Veröffentlichung (und möglicher Beeinspruchung des Patentes durch Dritte) nicht das geringste Risiko eingehen will. Meine Annahme wird durch die Aussage "… die wir planen zu veröffentlichen, sobald uns die Behörden den Patentschutz für unsere Technologie erteilt haben…" erhärtet.

Warum InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) nun auch so schnell den Veterinärsektor ins Auge gefasst hat, das liegt, so glaube ich, auch auf der Hand! Diese Studien an Hunden zeigten hervorragende Ergebnisse. Haben Hunde Epilepsie oder Multiple Sklerose? - Eher weniger, aber es gibt alte Hunde mit Schmerzen und Arthritis. Das Phantastische an der Entwicklung eines Medikaments für Tiere ist, dass die Ergebnisse dieser Studien auch für die Entwicklung eines Medikaments für Menschen wichtig sind.

Der Vergleich von GW Pharma, die nur ein einziges auf CBD basierendes Medikament auf dem Markt haben, das für seltene Fälle von Kinderepilepsie zugelassen ist, mit InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) mag weit hergeholt erscheinen. Aber stellen Sie sich vor, dass es den Forschern tatsächlich gelingt, ein wirksames MS-Medikament, eine neuartige Schmerzbehandlung, eine effektive Epilepsie-Kur oder Linderung bei Arthritis zu patentieren. Ich denke, dass dann der Firmenwert von InnoCan wesentlich höher als der Übernahmepreis von GW Pharma (7 Mrd. USD) liegen müsste. Geschieht dies von heute auf morgen? Sicherlich nicht, aber dennoch darf man mit sehr vielen Meilensteinen zeitnah rechnen.

INNOCAN PHARMA GIBT WICHTIGE UPDATES BEZÜGLICH DES LPT-PLATTFORMPROJEKTS UND DER KOMMERZIALISIERUNG BEKANNT

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - (20. Januar 2022) - Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC: INNPF) (das "Unternehmen" oder "Innocan") freut sich, ein Update zu seiner Forschung zu CBD-geladenen Liposomen mithilfe der LPT-Plattform von Innocan bekannt zu geben. Das Hauptziel von Innocan ist die Entwicklung einer Technologie, die die Vorteile eines bekannten Arzneimittels mit einem bekannten Verabreichungsweg kombiniert, um ein neuartiges Arzneimittel zu entwickeln, das für eine Vielzahl von Krankheiten eingesetzt werden kann.

HINTERGRUND - DIE BEDEUTUNG VON CBD UND LIPOSOMEN

CBD wird zu einer Schlüsselkomponente in den Bereichen der medizinischen und pharmazeutischen Technologie.1 In den letzten Monaten gab es mehrere große Transaktionen im Bereich der CBD-Pharmazie, wie die Übernahme von GW Pharmaceutical durch Jazz Pharmaceutical für rund $7 Mrd.



Der therapeutischen Nutzen von CBD ist bekannt, und CBD-Nutzer haben in Bezug auf mehrere Krankheiten eine deutliche Linderung berichtet.3 Für Innocan ist CBD eine sehr vielversprechende Substanz, die in Zukunft einen positiven Einfluss auf die Behandlung mehrerer Krankheiten haben wird.

Liposomen werden schon seit geraumer Zeit in der Medizin eingesetzt. "Doxil" zum Beispiel ist ein hochwirksames und sehr erfolgreiches Krebsmedikament, das von Prof. Chezy Barenholz, dem Leitenden Wissenschaftler von Innocan, an der Hebrew University mitentwickelt wurde. Ähnlich wie die LPT-Plattform von Innocan basiert Doxil auch auf der Beladung von Liposomen mit einem Arzneimittel, was zu einer verbesserten Wirksamkeit führt.4

DAS PROBLEM DER CBD-BEHANDLUNGEN

Trotz der großen Fortschritte in diesem Bereich stehen CBD-Behandlungen vor einer großen Hürde. CBD wird im Körper sehr schnell abgebaut und weist eine geringe und variable orale Bioverfügbarkeit auf und reduziert somit die therapeutischen Wirkungen von CBD bei der Behandlung von Krankheiten, bei denen CBD das Potenzial hat, therapeutisch wirksam zu sein, wie Schmerzen, Multiple Sklerose, Rheumatoide Arthritis, Epilepsie und viele andere Krankheiten.

DIE EINZIGARTIGE LÖSUNG VON INNOCAN

Durch die Verabreichung von CBD, das in Liposomen verkapselt ist (die LPT-Plattform), versucht Innocan, lang anhaltende signifikante CBD-Konzentrationen im Körper zu erzielen, von denen Innocan glaubt, dass sie eine weitaus effektivere und kontinuierliche therapeutische Wirkung erzielen.

Im Jahr 2021 führte Innocan eine Reihe von Experimenten mit seiner LPT-Plattform an Tieren durch. Diese Experimente haben erste positive Ergebnisse gezeigt und bestätigen die Realisierbarkeit von Innocan's Vorhaben, CBD für Menschen und Tiere für einen verlängerten Zeitraum bereitzustellen. Die neueste Studie des Unternehmens zeigte, dass CBD, das in Liposomen verkapselt ist, nach einer einzigen Verabreichung bis zu 6 Wochen lang in ausreichenden Mengen nachgewiesen werden kann, während CBD, das oral oder parenteral verabreicht wurde, bereits nach wenigen Stunden abgebaut war.

Iris Bincovich, CEO von Innocan Pharma, sagte:

"Wir freuen uns über unsere Fähigkeit, CBD-Moleküle in Liposomen einzukapseln. Der Verkapselungsprozess ist eine schwierige Aufgabe, aber wir sind mit den ersten Ergebnissen zufrieden."

Die Fähigkeit, eine verlängerte Freisetzung von CBD zu erreichen und gleichzeitig therapeutische Konzentrationen im Gewebe/Blut aufrechtzuhalten, könnte die LPT-Technologie für den Einsatz in einer Vielzahl von klinischen Indikationen geeignet machen."

AKTUELLER UND NAHER AUSBLICK

Iris Bincovich, CEO von Innocan Pharma, sagte:

"Wir sind sehr ermutigt durch die bemerkenswert positiven Studienergebnisse, die wir im Jahr 2021 erzielt haben. Deshalb arbeiten wir hart daran, unsere Daten, die wir in den letzten 12 Monaten erhoben haben, nicht nur zu vervollständigen, sondern sie auch noch breiter auszuwerten, indem wir auf Indikationen abzielen, die wir noch nicht berücksichtigt hatten. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, 2022 möglichst viele Studien auf diesem Gebiet durchzuführen, die wir planen zu veröffentlichen, sobald uns die Behörden den Patentschutz für unsere Technologie erteilt haben."

VERSCHIEDENE WEGE ZUR KOMMERZIALISIERUNG

Diese bahnbrechenden ersten Ergebnisse, die nach dem Wissen von Innocan von niemandem sonst erzielt wurden, haben das Unternehmen ermutigt, mit einer Personalaufstockung und dem Aufbau einer eigenen Einrichtung fortzufahren, um schnelle Fortschritte zu gewährleisten. Innocan ist der Ansicht, dass solche Schritte für die Zukunft von entscheidender Bedeutung sind, da das Unternehmen plant, so bald wie möglich mit Humanstudien zu beginnen. Innocan arbeitet derzeit daran, die Erweiterung der Kapazitäten sicherzustellen, die es dem Unternehmen ermöglichen werden, CBD-beladene Liposomen in größeren Mengen herzustellen, was einen zusätzlichen Schritt in Richtung kommerzieller Produktion darstellt.

Interessanterweise, ist kürzlich ein neuer Aspekt in Bezug auf die Anwendungen in der Veterinärmedizin deutlich geworden, obwohl die Forschung von Innocan zunächst auf die Nutzung der LPT-Plattform beim Menschen ausgerichtet war. Iris Bincovich erklärte hierzu: "In unseren Experimenten mit Hunden haben wir erste vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung verschiedener Krankheiten festgestellt. Wir planen auch die Kommerzialisierung für den Veterinärmarkt. Der "weltweite Veterinärmedizinmarkt wurde im Jahr 2020 auf USD 29,2 USD Milliarden geschätzt und es wird erwartet, dass er von 2021 bis 2028 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,4 % wachsen wird" (veröffentlicht in GVR Grand View Research im Januar 2021). Wir sind verpflichtet, einen vollständigen tierärztlichen Regulierungsprozess zu durchlaufen, einschließlich größerer Tierstudien, allerdings werden die Vorschriften vermutlich den für Menschen geltenden ähneln. Daher besteht die Möglichkeit, dass sie einen schnelleren Weg zur Kommerzialisierung bieten. Innocan glaubt, dass diese Studien die Entwicklung von Humanarzneimitteln unterstützen und beschleunigen werden. Jeder, der einmal versucht hat, eine Katze oder einen Hund medizinisch zu behandeln, weiß, wie schwierig das sein kann. Ein Medikament, das einen Monat lang wirkt, was mit der LPT-Plattform möglich ist, wäre eine bedeutende Innovation für Tiere und Menschen."

Parallel zur Einrichtung eines Labors und den Fortschritten im Rahmen des LPT-Programms führt Innocan Tierstudien im Zusammenhang mit mehreren Aspekten der LPT durch, die später bei der Vorbereitung von klinischen Prüfungen am Menschen unterstützende Daten liefern können.

Innocans Beziehung zur Hebräischen Universität Jerusalem

Innocan Israel hat mit der Yissum Research and Development Company ("Yissum"), dem kommerziellen Arm der Hebräischen Universität Jerusalem, einen weltweiten exklusiven Forschungs- und Lizenzvertrag hinsichtlich Design, Vorbereitung, Charakterisierung und Bewertung von mit CBD (oder andere Cannabinoide) beladenen Liposomen abgeschlossen. Die Forschungs- und Entwicklungsinitiative wird von Professor Chezy Barenholz, Leiter der Abteilung für Membran- und Liposomenforschung an der Hebräischen Universität geleitet. Er ist Erfinder von über fünfundfünfzig Patentfamilien, von denen zwei Doxil®, einem von der FDA zugelassenen Arzneimittel zur Behandlung von Brustkrebs, zugrunde liegen. Diese einzigartige Liposom-Plattform-Technologie kann eine Vielzahl von Anwendungen haben, wie Epilepsie, Schmerzlinderung, Entzündungen und Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Am 7. Oktober 2019 wurde ein Patent für diese Technologie angemeldet.

INNOCAN PHARMA CORP.*

WKN: A2PSPW CSE: INNO

Die InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW)-Besatzung, die selbst viele Bluechip-Unternehmen vor Neid erblassen lassen könnte, hat die Weichen für einige Biotech-Innovationen gestellt, die es möglich machen könnten, dringende medizinische Probleme gut behandelbar und vielleicht sogar heilbar zu machen. Durch die Kombination von CBD mit Liposomen (LPD Technologie oder von CBD mit Exsomen (CLX Technologie) adressiert man viele Entzündungserkrankungen, Schmerzen und Erkrankungen des Zentrlnervensystems. Erste Studien in beiden Bereichen verliefen bislang mehr als nur vielversprechend.

BLUECHIP-POWER

Das Management und der wissenschaftliche Beirat dieses Unternehmens sind so hochkarätig, wie man es bei einem Pennystock wohl nicht vermuten würde:

Vorstandsvorsitzender Ron Mayron : Ex- Teva Pharmaceuticals (NASDAQ: TEVA - Börsenwert 11 Mrd. USD) .

: Ex- . Yoram Drucker : Gründer von Pluristem (NASDAQ: PSTI) und Brainstorm (NASDAQ: BCLI) .

: Gründer von . CEO Iris Bincovich : führte die Hautpflegemarke Kamedis in die Internationalität.

: führte die in die Internationalität. Prof. Chezy Barenholz : Autor von über 350 wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Co-Erfinder von über 30 Patentfamilien , von der zwei dem Krebsmedikament Doxil® von Johnson & Johnson zugrunde liegen.

: Autor von und Co-Erfinder von über , von der zwei dem Krebsmedikament von zugrunde liegen. CTO Nir Avram: Ex Perrigo (NASDAQ: PRGO) mit mehrere Patenten.

Ex mit mehrere Patenten. Beirat Richard Serbin Ex Executive Vice President of Corporate Development von Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)

Ex Executive Vice President of Corporate Development von Beirat Izhar Shay bis 2021 Minister für Wissenschaft und Technologie in Israel

LPD-TECHNOLOGIE

Prof. Chezy Barenholz, der für InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW), die LPD-Forschungen (CBD eingebettet in Liposmen) durchführt, gab ein Interview. Durch die Zuhilfenahme von Liposomen wird eine höhere und kontrolliertere Bioverfügbarkeit für CBD im Organismus erreicht. Barenholz entwickelte auch Doxil®, ein Krebsmedikament auf Liposomen-Basis, für das Johnson&Johnson 7 Milliarden Dollar hinblättern musste um es ein Eigen nnennen zu können. Barenholz, vielfach ausgezeichneter Wissenschaftler, erklärte in Bezug auf Innocan und der LPD Technologie Folgendes in einen Interview:

Zusammenfassend kann man gestützt auf die Informationen aus dem Interview Folgendes sagen: Zum ersten Mal wurden drei verschiedene Anwendungsgebiete für die LPD Technologie aufgezeigt und konkret auch Krankheitsbilder benannt:

gegen Schmerzen - verschiedene Arthritis-Arten;

Entzündungen oder Autoimmunerkrankungen - z.B. Multiple Sklerose;

Epilepsie

Als einen klaren Vorteil von CBD nennt Barenholz die geringe Toxizität von CBD und somit auch des Medikaments. Auch sollte eine erste Anwendungsmöglichkeit einfach zu finden sein, aber wenn man mit dieser die Zulassung erlangt, hat man den Fuß in der Tür, um das Medikament für viele andere Anwendungen zu überprüfen. Derzeit werden zwei verschiedenen Formulierungen für zwei verschiedene Anwendungen verwendet.

Ich habe mit vielen Firmen gearbeitet, aber InnoCan ist eine der besten. Die Chance, ein Medikament auf den Markt zu bringen, ist gut. PROF. BARENHOLZ IM INTERVIEW

DAS SIND DIE LETZTEN VIELVERSPRECHENDEN LIPOSOMEN-/CBD-PLATTFORM ERGEBNISSE: INNOCAN PHARMA'S ANNOUNCES THE SUCCESSFUL DEMONSTRATION OF PROLONGED RELEASE OF CBD IN DOGS USING ITS LPT TECHNOLOGY

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) gibt bekannt, dass in seiner jüngsten Studie an Hunden das CBD, verabreicht mit der LPT-Technologie (CBD-beladene Liposomen), nach einer einzigen subkutanen Injektion für mindestens sechs Wochen verlängerte Plasmakonzentrationen zeigt. Diese Ergebnisse sind ein bedeutender Fortschritt in der Entwicklung der Technologie, die gute Prädiktoren für das Verhalten von LPT beim Menschen sind.

Der Hund erhielt eine einzelne subkutan injizierte Dosis von 5 mg/kg. Das CBD-Plasmaprofil des Hundes ist in Abb. 1 zu finden. Wichtig ist, dass die übliche Praxis der oralen CBD-Dosen im Bereich von 1-4 mg/kg täglich (in zwei Dosen verabreicht) eine Halbwertszeit von 4-5 Stunden hat. Dies entspricht einer Verabreichung von 30-120 mg/kg pro Monat im Vergleich zu einer einzelnen LPT-Einzeldosis von 5 mg/kg, die mindestens 6 Wochen anhält. Diese Ergebnisse öffnen die Tür zu einer Vielzahl spannender therapeutischer Möglichkeiten.

Abb. 1: Pharmakokinetisches (PK) Profil eines der Hunde, das sechs Wochen nach einer Injektion verfolgt wurde

Die Markteinführung eines Medikaments ist ein komplexer und vielschichtiger biologischer und wissenschaftlicher Prozess. Unser Erfolg, einen signifikanten Spiegel im Plasma von Hunden zu erreichen, ist ein großer Schritt in Richtung der klinischen Erprobung des Medikaments. PROF. CHEZY BARENHOLZ VON DER HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM

LPD-FAZIT:

"Diese einzigartige Liposomenplattform-Technologie kann ein breites Anwendungsspektrum wie Epilepsie, Schmerzlinderung, Entzündungen oder auch Erkrankungen des zentralen Nervensystems haben und wurde am 7. Oktober 2019 zum Patent angemeldet." - So werden die Möglichkeiten von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) beschrieben!

Der Grund, warum gerade die"Hunde-Ergebnisse" noch wertvoller sind, als die aus den Versuchen mit Mäusen, liegt in der größeren Ähnlichkeit des Organismus der Hunde im Bezug zum Menschen.

40 Tage [!!!] bleibt CBD mit der LPT-Technologie im Blut - das ist 26 Mal [!!!] so lange wie bei oraler Verabreichung! Das heißt, dass eine einzelne subkutane Injektion über die Dauer von über einem Monat für einen CBD-Spiegel gesorgt hat. Bringt man dies nun in Bezug mit den zahllosen positiven Berichten, die Patienten mit der Einnahme von CBD in Verbindung bringen, dann ergibt sich ein aufregendes Szenario für zahlreiche Erkrankungen, auf welcher die Forschungen von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) offensichtlich auch abzielen!

Prf Barenholz erwähnte im Videointerview speziell Epilepsie, wo es schon ein zugelassenes Medikament auf CBD-Basis gibt (GW Pharma - Epidiolex® - Dravet Syndrom), oder auch Multiple Sklerose, wo Patienten dem CBD beinahe wundertätige Wirkungen zusprechen, wären in meinen Augen geeignete Anwendungsgebiete. Eine Anwenderin berichtet:

CLX TECHNOLGIE

Die von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) erforschte CLX-Technologie (Cannabinoids Loaded Exosom) kann das Potenzial haben, eine hochsynergistische Wirkung auf Gewebe, wie Regeneration und entzündungshemmende Eigenschaften, zu erzielen, die unter anderem auf die Erholung infizierter Lungenzellen und Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS) abzielen. Exosomen haben sich als vielversprechende Nanoträger für die Wirkstoffabgabe und gezielte Therapie erwiesen. Exosomen können sozusaen als "gelenkte Raketen" fungieren, die auf bestimmte geschädigte Organe abzielen. Exosomen können mit therapeutischen Inhaltsstoffen beladen werden, um ihr Potenzial zu steigern.

WARUM GERADE DIE EXSOMEN FÜR DIE MEDIZINWELT SO AUSSICHTSREICH ERSCHEINEN:

Es gibt zahlreiche Beweise, dass eine Stammzellen- bzw. Exosomentherapie sogar der Schlüssel gegen die Covid-19-Erkrankung sein könnte. Eine wegweisende klinische Studie des Christ Hospitals in Jersey City, New Jersey, USA, wurde unter dem Titel "Exosomen aus mesenchymalen Knochenmarkstammzellen zur Behandlung von schwerem COVID-19" veröffentlicht" (https://pubmed.ncbi.nlm).nih.gov/32380908/).

Innocan ist derzeit eines der wenigen börsennotierten Unternehmen im Exosom-Forschungsbereich. Obwohl wir uns noch in der Entwicklungsphase der CLX-Plattform befinden, ist die Fähigkeit zu einer Exosomen-Produktion im großen Stil auf dem Weg zur Kommerzialisierung der eindeutige Beweis für den Wettbewerbsvorteil und das Potenzial von InnoCan. IRIS BINCOVICH, GRÜNDERIN UND CEO VON INNOVAN PHARMA

Der Virus ist gekommen um zu bleiben. Die Impfung wird Erleichterung bringen, aber dennoch werden immer wieder Personen an Covid-19 erkranken. Eine wirksame Therapie, die gegen den sogenannten Zytokinsturm, verursacht durch den Virus, der dann ein Lungenversagen herbeiführen kann (auch bei anderen infektiösen Lungenerkrankungen), ist jetzt oberste Priorität der Forscher. Bei dem vielversprechenden Forschungsansatz von InnoCan Pharma, Exosomen mit CBD-Molekülen zu beladen, ist das Unternehmen kürzlich einen riesigen Schritt vorangekommen: Innocan Pharma Successfully Completes Large Scale Production of Exosomes

MIT CBD GEGEN MUSKELKATER + CBD SCHÖNHEITSPRODUKTE

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) gab kürzlich bekannt, dass 95% der Tester bei Verwendung des Relief & Go OTC-Schmerzlinderungsspray eine Schmerzreduktion erfahren (News).

Schmerzen sind im Leistungssport durch die ständige Überbeanspruchung von Gelenken, Sehnen und Muskeln die bedauerliche Regel. Der zum Patent angemeldete Anti-Schmerzspray geht das Problem von drei Seiten an. Durch die Kombination dreier Wirkstoffe, Menthol, Magnesium und CBD, soll eine sehr effektive Behandlung möglich sein. Wobei zu erwähnen ist, dass Magnesium normalerweise nur oral eingenommen wird, aber durch eben die patentierte Formel kann es direkt durch die Haut zum Wirkungsbereich gelangen.

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) meldete auch vor Kurzem, dass ihr SHIR Premium-CBD-Gesichtsserum in einer klinischen Studie Falten bei einer vierwöchigen Behandlung um 90% reduziert hat (News).

FAZIT:

Wer die Kursentwicklung von InnoCan der letzten Monate betrachtet, sieht eine Gewinner-Aktie! Dies sollte sich meiner Meinung nach auch weiterhin so fortsetzen.

Helmut Pollinger





Abonnieren Sie meinen kostenlosen Newsletter

