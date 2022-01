Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Essener Energiekonzern E.ON begibt eine Anleihe (ISIN XS2433244089/ WKN A3MP80) mit einem Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro, die ab sofort am Börsenplatz Stuttgart handelbar ist, so die Börse Stuttgart.Während die Anleihe zum 18.01.2026 fällig werde, zahle das Energieunternehmen seinen Gläubigern einen Kupon von 0,125%. Dabei würden die Zinszahlungen im jährlichen Turnus und erstmalig am 18.01.2023 erfolgen. ...

