Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Verunsicherung der Marktteilnehmer hat vorübergehend nachgelassen, so die Analysten der Helaba.An Risikofaktoren mangele es allerdings nicht. Zwar scheine die Coronapandemie trotz neuer Rekordinfektionen in Deutschland eine geringere Rolle an den Finanzmärkten zu spielen, allerdings gebe es geopolitische Spannungen, die zunehmend für Einfluss sorgen würden. Steigende Energiekosten, Inflations- und Zinssorgen und der damit einhergehende Schwenk in der Geldpolitik würden für Gesprächsstoff sorgen. ...

