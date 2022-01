Hannover (www.anleihencheck.de) - Am deutschen Anleihemarkt kletterten die Kurse nach oben, so die Analysten der Nord LB.Die deutsche Zehnjahresrendite, die am Vortag zwischenzeitlich erstmals seit knapp drei Jahren wieder positiv gewesen sei, sei somit wieder in das negative Terrain gerutscht.Am US-Anleihenmarkt hätten unterschiedlich ausgefallene Konjunkturdaten für wenig Bewegung gesorgt. Während der Industrieindikator Philly-FED-Index deutlich zugelegt habe, habe sich die Lage am Arbeitsmarkt eingetrübt. Letztlich seien aber auch hier die Renditen etwas zurückgegangen. (21.01.2022/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...