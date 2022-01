DJ MÄRKTE EUROPA/Breiter Abverkauf - Windenergieaktien knicken ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit den erwarteten kräftigen Verlusten zeigen sich die europäischen Börsen am Freitagmorgen kurz nach dem Handelsstart. Der Abverkauf im späten Handel an der Wall Street, dem auch Asien folgte, gibt die Richtung vor. Der DAX fällt um 1,4 Prozent auf 15.686 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 1,5 Prozent auf 4.234 Punkte.

An der Wall Street standen wegen der Zinserhöhungserwartungen wieder vor allem die hoch bewerteten Technologiewerte unter Druck. Technikwerte stehen auch in Europa weit hinten, ihr Subindex verliert 2,2 Prozent. Noch schwächer tendieren die Sektoren Rohstoffe und Autos. Gesucht sind eher Aktien aus defensiven Sektoren. Mit minus 0,3 Prozent schlagen sich die Nahrungsmittelwerte noch am besten.

Dazu kommt Volatilität vom kleinen Verfalltag der Januar-Optionen an den internationalen Terminbörsen. Anleihen sind in dieser Gemengelage als sicherer Hafen gesucht. Hier steigen die Kurse leicht, die Renditen sinken also.

Nächste Warnung von Siemens Gamesa

Schlechte Nachrichten kommen aus dem Sektor Erneuerbare Energien. Siemens Gamesa hat erneut eine Gewinnwarnung ausgegeben, wobei die Probleme die gleichen sind wie bereits bei der vorangegangenen, nämlich vor allem Kosten- und Lieferkettenprobleme. Die Mutter Siemens Energy habe diese wohl unterschätzt, kommentieren die Analysten von Berenberg. Siemens Energy hat seine Prognosen ebenfalls gesenkt, wenn auch nur leicht, weil das gut laufende Geschäft Gas und Strom für einen gewissen Ausgleich sorgt.

Siemens Energy knicken im DAX trotzdem um 11 Prozent ein, Gamesa um 15 Prozent. Mitgerissen werden die Aktien der Wettbewerber Nordex und Vestas mit Verlusten von rund 7 Prozent.

Ein Aktienrückkauf bei Zalando (-2,4%) stützt den Kurs nicht. "Dafür ist das Volumen einfach zu gering", meint ein Aktienhändler. Der Modehändler will zur Erfüllung der Verpflichtungen aus Aktienoptionsprogrammen bis zu 2,2 Millionen eigene Aktien kaufen.

Airbus geben um 1,6 Prozent nach. Der Flugzeugbauer hat von sich aus einen Vertrag mit dem Kunden Qatar Airways storniert. Zwischen den beiden tobt ein Rechtsstreit über angebliche Lackschäden und Folgen für die Flugsicherheit. Ein Marktteilnehmer meint dazu, dass die Stornierung eine extreme Marktmacht von Airbus aufzeige, was ein Novum sei.

In der dritten Reihe legen Westwing gegen den schwachen Markt um gut 1 Prozent zu. "Westwing hat trotz der Lieferkettenproblematik ein solides Schlussquartal geliefert", so ein Marktteilnehmer in einer ersten Einschätzung. Der Online-Möbelhändler steigerte den Umsatz 2021 um 21 Prozent auf 522 Millionen Euro.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.234,40 -1,5% -65,21 -1,5% Stoxx-50 3.788,32 -1,2% -47,69 -0,8% DAX 15.689,62 -1,4% -222,71 -1,2% MDAX 33.906,36 -1,3% -434,01 -3,5% TecDAX 3.536,40 -1,5% -54,51 -9,8% SDAX 15.465,65 -1,9% -297,38 -5,8% FTSE 7.505,52 -1,0% -79,49 +2,7% CAC 7.089,28 -1,5% -104,88 -0,9% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,05 -0,02 +0,13 US-Zehnjahresrendite 1,79 -0,02 +0,28 DEVISEN zuletzt +/- % Fr,8:35 Do, 17:05 % YTD EUR/USD 1,1339 +0,2% 1,1339 1,1348 -0,3% EUR/JPY 129,22 +0,1% 129,24 129,41 -1,3% EUR/CHF 1,0365 -0,1% 1,0366 1,0381 -0,1% EUR/GBP 0,8356 +0,5% 0,8355 0,8310 -0,6% USD/JPY 113,98 -0,1% 113,97 114,04 -1,0% GBP/USD 1,3570 -0,2% 1,3569 1,3657 +0,3% USD/CNH (Offshore) 6,3457 -0,0% 6,3453 6,3430 -0,1% Bitcoin BTC/USD 39.208,42 -4,7% 39.183,39 43.454,78 -15,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,89 85,55 -1,9% -1,66 +12,0% Brent/ICE 86,54 88,38 -2,1% -1,84 +11,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.832,85 1.839,60 -0,4% -6,76 +0,2% Silber (Spot) 24,34 24,51 -0,7% -0,17 +4,4% Platin (Spot) 1.039,00 1.043,28 -0,4% -4,28 +7,1% Kupfer-Future 4,53 4,58 -1,2% -0,05 +1,5%

