Nach Darstellung von SMC-Research habe sich die Blue Cap AG in 2021 überraschend positiv entwickelt, da mehrere Beteiligungen gegen Jahresende besser als erwartet abgeschnitten haben. SMC-Analyst Holger Steffen hat deshalb seine Umsatzerwartungen für die Gruppe erhöht und sieht hohes Aufwärtspotenzial für die Aktie.

Laut SMC-Research habe Blue Cap in 2021 besser abgeschnitten, als zuletzt erwartet, da sich mehrere Beteiligungen in den Schlussmonaten überraschend positiv entwickelt haben, so das Researchhaus. Damit bestehe eine gute Ausgangsbasis für 2022. Das Management rechne mit einer Umsatzsteigerung auf 290 bis 310 Mio. Euro bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 8,5 bis 9,5 Prozent.

Die Analysten haben in Reaktion darauf ihre Umsatzerwartungen für die Gruppe erhöht und rechnen nun für 2022 mit 300 Mio. Euro, die EBITDA-Marge sehen sie am oberen Ende der Zielspanne. Mit der Anpassung der Schätzungen sei ihr Kursziel von zuvor 47,00 auf 48,40 Euro gestiegen. Die Aktie sei damit fundamental unterbewertet und biete ein hohes Aufwärtspotenzial von mehr als 60 Prozent. Auf der Basis bekräftigen die Analysten ihr Votum "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.01.2022 um 10:50 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 21.01.2022 um 9:40 Uhr fertiggestellt und am 21.01.2022 um 10:30 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-21-SMC-Comment-Blue-Cap_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.