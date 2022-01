Allego hat den Zuschlag für 14 weitere HPC-Standorte an Autobahnen in Flandern erhalten. Diese 14 neuen Standorte ergänzen zwei Autobahnstandorte, für die Allego bereits 2020 von der flämischen Agentur für Straßen und Verkehr ausgewählt wurde. In der ersten Phase will Allego an den 14 neuen Standorten bis Ende 2022 je zwei HPC-Säulen sowie zwei AC-Lader installieren. In der zweiten Phase soll die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...