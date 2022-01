DGAP-News: CSR Beratungsgesellschaft mbH / Schlagwort(e): Fonds/Marktbericht

CSR-KOMMENTAR Nr. 12/2021: Das Renditedreieck - welche Rolle spielen Anlagedauer und Inflationsraten?



21.01.2022 / 11:10

Die wichtigsten Aktienindizes rund um den Globus konnten im vergangenen Jahr neue All-Time-Highs erklimmen, obwohl die wirtschaftliche Lage noch recht fragil erscheint. Die Frage, ob sich trotzdem eine Investition in Aktien lohnen wird, lässt sich bekannterweise mit Sicherheit erst im Nachhinein beantworten, aber es ist auf jeden Fall hilfreich, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen.

In unserem aktuellen CSR-Kommentar haben wir uns mit der Dynamik der Aktienmärkte in den USA, in Deutschland und in Japan seit dem Jahr 1987 auseinandergesetzt und unter anderem untersucht, wie die Anlagedauer und das Inflationsniveau das Anlageergebnis beeinflusst hatten. Hier geht es zum aktuellen CSR-KOMMENTAR:

https://csr-beratungsgesellschaft.de/csr-kommentare.html Über CSR Beratungsgesellschaft Die CSR Beratungsgesellschaft ist eine unabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Hofheim am Taunus. Seit ihrer Gründung Anfang des Jahres 2008 verfolgt die CSR Beratungsgesellschaft eine werteorientierte Anlagestrategie für ihre Mandate und CSR-Publikumsfonds, welche die wichtigsten ESG-Kriterien berücksichtigt. Die CSR betreut für ihre Kunden Vermögenswerte von zurzeit ca. 1,6 Mrd. Euro. Die Publikumsfonds der CSR zeichnen sich in der Historie durch exzellente Ertrags- zu Risikoverhältnissen aus. Unternehmer, Privatpersonen, Kommunen, Pensionskassen und Stiftungen deren Sicherheitsbedürfnis wir insoweit gerecht werden können, sind bestens bei uns aufgehoben. Weitere Informationen zur CSR Beratungsgesellschaft mbH finden Sie auf unserer Website:

