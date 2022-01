Die Stimmung unter den Experten hellte sich zuletzt auf, was die Chancen der Commerzbank-Aktie angeht. Der Gesamtmarkt zieht heute jedoch auch die Banktitel wieder mit nach unten, der Rückgang der Anleiherenditen in den USA ist ebenfalls wenig hilfreich. In den kommenden Wochen wird es für Anleger indes nicht nur rund um die Zahlen spannend, denn der Kapitalmarkttag rückt näher.Die Zahlen zum abgelaufenen Quartal sollten der Commerzbank unter dem Strich einen positiven Jahresabschluss berscheren. ...

