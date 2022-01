NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Auto1 auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Laut einer Mitteilung des Zulieferers wollten die Altaktionäre zukünftige Verkäufe ihrer Anteile untereinander regeln, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Analystin wertet dies als positiv für den Kurs. Verkäufe durch Aktionäre, die schon vor dem Börsengang dabei waren, seien einer der Hauptgründe für die schwache Kursentwicklung von Auto1 gewesen./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2022 / 07:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2LQ884

