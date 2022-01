Der Rohstoffkonzern BHP soll künftig nur noch in Australien und nicht mehr zusätzlich in Europa gelistet werden. Die Aktionäre stimmten mehrheitlich für eine Vereinheitlichung der derzeitigen doppelten Börsennotierung. Mit dem Rückzug von der London Stock Exchange wird BHP Group künftig auch nicht mehr dem Aktienindex Stoxx 50 angehören. Das Vorhaben der Aktionäre muss noch in Großbritannien genehmigt werden. Eine Anhörung dazu vor dem Gericht soll am 25. Januar stattfinden.



