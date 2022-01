DJ PTA-News: FRENER & REIFER Holding AG: Erfolgreicher Abschluß und Umsetzung der eingeleiteten Bilanzrestrukturierung der Frener & Reifer GmbH, Brixen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München (pta011/21.01.2022/11:00) - Die Frener & Reifer GmbH, Brixen, eine 100%ige Tochtergesellschaft der FRENER & REIFER Holding AG, hat nach langen, anspruchsvollen Verhandlungen und einer Reihe von formalrechtlichen Schritten kurz vor Ende des Geschäftsjahres 2021 mit allen wesentlichen Gläubigern einen Bilanzrestrukturierungsplan erfolgreich abgeschlossen und rechtswirksam umgesetzt.

Die Transaktion umfasste wesentliche Beiträge aller Stakeholder der traditionsreichen Südtiroler Fassadenspezialistin. Sowohl die Gesellschafter als auch die lokalen Hausbanken haben zudem weitere finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, sodass die Frener & Reifer GmbH nun mit einem gesunden Eigenkapital und solider Finanzausstattung den geplanten Wachstumskurs einschlagen wird.

"2021 war für die gesamte Gruppe ein extrem herausforderndes Jahr. Am Ende erreichten wir jedoch einen entscheidenden Meilenstein. Frener & Reifer verfügt aktuell über einen erfreulichen Auftragsbestand und blickt mit der neuen Kapitalbasis sehr zuversichtlich in die Zukunft.", so Dr. Andrea Borgato, Vorstand der FRENER & REIFER Holding AG.

Über die FRENER & REIFER Holding AG:

Die FRENER & REIFER Holding AG ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf High-End Spezialfassadenbau und nachhaltiger Gebäude- und Klimatechnik. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Anbieter von qualitativ hochwertigen und technisch anspruchsvollen Metall-Glasfassaden und bietet von Entwicklung, Design, über Projektierung und Montage vor Ort alle Dienstleistungen zur Umsetzung exklusiver Gebäudehüllen an. In Zusammenarbeit mit namhaften Architekten wie Sir Norman Foster, Kenzo Tange und Daniel Libeskind konnten in der Vergangenheit exklusive und anspruchsvolle Projekte wie das Museum of Modern Art (Moma), das IOC-Hauptquartier und die Steve Jobs Arena gebaut werden.

Die Anleihe der FRENER & REIFER Holding AG (WKN: A2YN6Y; ISIN: DE000A2YN6Y5) notiert an der Münchener Wertpapierbörse.

Weitere Informationen finden Interessenten auch auf der Internetseite der FRENER & REIFER Holding AG unter http:// www.frener-reifer.ag

